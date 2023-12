FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Lecce | 17ª giornata di Serie A

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’conquista un altro successo in campionato. La squadra di Simone Inzaghi vince 2-0 contro ilnella diciassettesimadiA. Di seguito ladi-News.it, presente allo Stadio di San Siro con ilgrafo Tommaso Fimiano (copyright-News.it). Formazione titolare in(Photo by Tommaso Fimiano/-News.it ©)Simone Inzaghi in(Photo by Tommaso Fimiano/-News.it ©)Andrea Tarozzi in(Photo by Tommaso Fimiano/-News.it ©)Francesco Acerbi, Wladimiro Falcone, Roberto Piccoli in ...

%srimanenti un anno fa Sabatini come Mr. Wolf: così salvò la Salernitana Era il 14 gennaio del 2022 e Sabatini diventava il nuovo direttore sportivo del club con l'obiettivo di ...%srimanenti NBA Christmas Day NBA su Sky: 5 partite in programma Come da tradizione la NBA dà il meglio di sé a Natale mettendo in mostra i suoi migliori giocatori, e su Sky potrete ...Tutto squisito, come sempre. Queste che vi presentiamo sono le nostre foto, fatte alla buona, senza apparecchi sofisticati e tecniche particolari. Scegliere, inquadrare, un clic e via. Abbiamo potuto ...Il Genoa trova la vittoria (1-2) in trasferta sotto l'albero di Natale contro il Sassuolo. Ecco la fotogallery tutta rossoblù ...