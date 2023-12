FOTO Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una Smart in sosta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente senza gravi conseguenze questa mattina a Benevento. Un uomo alla guida di una Renault ‘Scenic’ mentre percorreva via Paolella, direzione via Aldo Moro, ha perso iled è finitounache in quel momento era in, per poi ribaltarsi. Nessuna conseguenza per il conducente del veicolo, ma solo gravi danni alle autovetture. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e una Volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.