Foto-choc di Messina Denaro e Graviano al “Maurizio Costanzo show” nel 1992 | poco tempo prima dell' attentato al conduttore

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel, Matteoe Giuseppe, boss di Cosa Nostra, furonografati seduti insieme in platea al teatro Parioli a Roma durante una puntata del. Stando a quando riporta "Repubblica" (che ha pubblicato leinedite),dopo, nel maggio 1993,e Maria De Filippi sopravvissero a uncon autobomba in via Fauro a Roma, vicino al teatro....