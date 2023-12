FOTO ? Thuram | «Un altro successo a casa | buon Natale a tutti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023)festeggia l’ennesima vittoria indell’Inter in campionato, stavolta contro il Lecce per 2-0. Il francese ha duettato con Arnautovic. TIKUS ? Marcusha giocato dal 1? in Inter-Lecce duettando non con Lautaro Martinez, fuori per infortunio, bensì con Marko Arnautovic. Il francese non è riuscito a brillare come suo solito, ma ha comunque lavorato tanto per la squadra. Su Instagram, ha festeggiato la vittoria e augurato a: Gioia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 -i diritti riservati