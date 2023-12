FOTO ? Mkhitaryan | «Vittoria che ci dà buon umore per Natale»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023)migliore in campo di Inter-Lecce. All'armeno è mancato solamente il gol, il suo commento dopo la bellaper 2-0. FESTA ? Ora si può festeggiarecon gioia e soddisfazione. L'Inter vince contro il Lecce 2-0 con i gol di Bisseck e Barella, portandosi nuovamente a +4 sulla Juventus seconda.il migliore in campo, nonostante non abbia trovato la via del gol. L'armeno esulta su Twitter. A nice victory to put us in great spirits for Christmas #InterLecce #ForzaInter @Inter pic.twitter.com/bwrW2zGavC — Henrikh(@HenrikhMkh) December 23, 2023 L'armeno che corre come un treno.