Formula 1 2024 | annuncio Williams e Sauber | il 5 febbraio la presentazione delle nuove monoposto

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il calendariopresentazioniper la stagionedi1 va pian piano prendendo forma.hanno infatti annunciato che sveleranno al pubblico le loro vetture il prossimo 5, qualche giorno prima rispetto a Ferrari che invece ha fissato l’appuntamento per il 13. Nessuna novità per quanto riguarda i piloti, conche dopo aver perso il supporto di Alfa Romeo ha comunque confermato Bottas e Zhou eche continuerà a sua volta nella linea della continuità con Sargeant e Albon. Non mancheranno però le novità sulle vetture, visto che entrambe le scuderie vogliono riscattare un 2023 avaro di soddisfazioni. ...

CUNEO CRONACA - "Da anni il presidente Cirioprevisioni sulla data di messa in servizio della A33, oltre ad intestarsi meriti non solo ...dell'opera per la fine del suo mandato nel giugno, ...Lunedì 1° gennaio, Teatro Alighieri ore 11:30 KAYLAH HARVEY & THE BRONX BLACK KEYS FEATURING M ... Kaylah Harvey e i suoi ragazzi ricalcano a meraviglia unaspiritual gospel - pop ...Le due realtà proseguono inoltre nella loro formula di collaborazione comune ... Un piano programmatico per il biennio 2024/2025 teso al rafforzamento dell’impegno nella transizione energetica, ...CUNEO CRONACA - "Da anni il presidente Cirio formula previsioni sulla data di messa in servizio della A33, oltre ad intestarsi meriti non solo suoi sul finanziamento e il completamento della Asti-Cune ...