Formia Sversamento Mola | i Consiglieri d’opposizione denunciano Aqualatina per “inquinamento”

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 23 dicembre 2023)– La Procura della Repubblica di Cassino apra subito un’inchiesta ed accerti le cause e, di conseguenza, individui i respon-sabili all’interno della struttura tecnica di Acqualatina del gravissimo fenomeno didi liquami fognari avve-nuto venerdì mattina in via Abate Tosti e soprattutto nella darsena della torre di. I Carabinieri della L'articolo Temporeale Quotidiano.