Formazioni ufficiali Roma-Napoli | le scelte dei tecnici

(Di sabato 23 dicembre 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco le(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.