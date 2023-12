Formazioni ufficiali Parma-Ternana | Serie B 2023 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ledi, match della diciottesima giornata di. La partita è in programma alle 14:00 di sabato 23 dicembre. Laviene da tre vittorie consecutive. Adesso però dovrà vedersela contro la capolista del campionato. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori a partire dal 1? di gioco. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Seconda trasferta consecutiva per la Juve che a forza di ottenere il massimo in termini di punti con il minimo in termini di gioco si è inceppata a ... (infobetting)

Frosinone - Juventus, le: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dello Stirpe. Tutte le dritte. Il Frosinone per la gloria, la Juventus per provare a tenere il passo dell'Inter. Tutto ...Meno di un'ora alla gara dello Stirpe tra Frosinone e Juve, ecco lecon le scelte di Di Francesco e Allegri Meno di un'ora alla gara dello Stirpe tra Frosinone e Juve, ecco lecon le scelte di Di Francesco e Allegri. FROSINONE ...Nella 19^ ed ultima giornata dell'anno, Renate e Trento si affrontano in una gara che si preannuncia agli antipodi, almeno alla vigilia dell'incontro. Entrambe le squadre ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lecce, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di S. Inzaghi e D'Aversa ...