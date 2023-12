Formazioni ufficiali Como-Palermo | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ledi, match della diciottesima giornata di. La partita è in programma alle 14:00 di sabato 23 dicembre nella cornice del Sinigaglia. Terzo posto per gli uomini di Fabregas che hanno l’obiettivo dei tre punti per consolidare una posizione nei piani alti della classifica. Ecco le scelte di Fabregas e Corini dal 1?. Le: in attesa: in attesa SportFace.