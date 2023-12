Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 23 dicembre 2023): ledei due allenatori per il match in programma oggi alle 15 Comunicate ledi, match di Serie A in programma oggi alle 15.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumi; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta.(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All: Gasperini.

Bologna. L’Atalanta è di scena al Dall’Ara per sfidare il Bologna e Gasperini si affida a De Ketelaere dal primo minuto, mentre in difesa torna ... (bergamonews)

Bologna al quarto posto solitario in classifica, l’Atalanta è settima con due punti di distacco, ci sono sei squadre in cinque lunghezze e al ... (infobetting)

Formazioni ufficiali Torino-Udinese : le scelte dei due allenatori per il match in programma oggi alle 15 Comunicate le Formazioni ufficiali di ... (calcionews24)

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Ledi Torino - Udinese Torino (3 - 4 - 1 - 2) : Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, ...Commenta per primo BOLOGNA (4 - 3 - 3) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Freuler, Ferguson, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1) : 3 - 4 - 1 - 2 ...Formazioni ufficiali: Napoli: 1 Turi, 2 Mazzone, 3 Di Lauro, 4 Gioielli (C), 5 Esposito, 6 D'Avino, 7 Peluso, 8 D'Angelo, 9 Vigliotti, 10 Vilardi, 11 ...Il sabato pre-natalizio continua con la sfida tra Torino e Udinese, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Alle ore 15 si sfideranno le squadre di Juric e Cioffi. Come di consueto, a circa ...