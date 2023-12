Foppolo | da oggi si torna a sciare

Leggi su bergamonews

Sabato 23 dicembre a Foppolo, in alta Val Brembana. Dopo i primi due weekend di grande afflusso ora la stazione riapre continuativamente. Saranno in funzione le seggiovie del Montebello e della Quarta Baita, con tutte le piste in ottime condizioni. Aperti anche il campo scuola in località Foppelle e il tapis roulant per l'area slitte e bob. Nei giorni scorsi, grazie alla chiusura degli impianti, gli appassionati di scialpinismo hanno potuto godere delle piste per la salita in quota. Dal 23 dicembre la salita sulle piste battute sarà vietata per motivi di sicurezza. Impianti di risalita in funzione dalle 8,30 alle 17, lo skipass giornaliero adulti costerà 27 euro fino al 7 gennaio. La stazione sarà aperta tutti i giorni fino a conclusione della stagione (a esclusione del giorno di Natale).