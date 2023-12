Fondi dal Qatar Bufera su Netanyahu | lo scandalo che ora fa tremare il premier

SUD Pontino – E’ rimasta a lungo bloccata, in entrambe le direzioni, la Statale Appia in prossimità dei confini dei comuni di Itri e Fondi . ... (temporeale.info)

Tempo di lettura: 2 minutiLa raccolta fondi di Legambiente Avellino per regalare alla città cinque nuovi alberi a via Pini sta funzionando. In ... (anteprima24)

... hanno organizzato una raccoltainteramente devoluta alla Croce Verde di Gravellona Toce. Il ...2016 la Croce Verde è riuscita ad ottenere la convenzione sperimentale sul Vco di servizio auto ...Vengono anche rimodulati istanziati (11,6 miliardi al 2032) per il Ponte sullo Stretto, con una riduzione degli oneri a carico dello Stato per 2,3 miliardi, recuperatiFondo di sviluppo e ...Nato nel 2019 per combattere il terrorismo nel Paese del Golfo e composto da ex agenti della Nsa, il gruppo ha rinvenuto ciò che sembrano le prove del trasferimento di decine di milioni di dollari dal ...L’amministrazione comunale, con delibera di Giunta dello scorso 31 agosto, aveva infatti deciso di partecipare all’Avviso “Sport e Periferie 2023”, emanato dal Dipartimento dello Sport, con il suddett ...