Fipe | 5 | 4 milioni di italiani sceglieranno di festeggiare il Natale al ristorante

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 dicembre 2023) ROMA – Secondo l’indagine della Federazione Italiana Pubblici Esercizi sono 5,4glichediilal. Il 10,2% in più rispetto al 2022. Il 66,2% dei ristoranti ha scelto di restare aperto il giorno di(in crescita rispetto al 65% del 2022) e saranno oltre 500mila i lavoratori del settore in attività. Per il pranzo dialsi registrerà una spesa complessiva di circa 400di euro (il 15% in più rispetto al 2022) per una spesa media stimata per persona di circa 74 euro per un menù fisso per adulti (per bambini 30 euro), proposto nell’83,2% dei ristoranti. In risalita i pranzi aziendali per lo scambio di auguri con i dipendenti. Il 68% ...