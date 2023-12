Fipac Confesercenti Umbria traccia il bilancio di un anno

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’intervento del presidente regionale Pier Francesco Quaglietti . “L’attività di, partita con la consapevolezza di rappresentare non solo i pensionati delle attività commerciali – ha spiegato il presidente regionale Pier Francesco Quaglietti –, si è proiettata nell’elaborazione di vari documenti. Si è proseguita, infatti, un’azione, grazie anche al supporto del centro studi, volta a ridisegnare il futuro per la cura delle persone anziane, dall’assistenza domiciliare alla rete delle cure palliative, alla presenza di un infermiere di comunità. La struttura, si è poi impegnata a proseguire l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della politica sulla necessità di un maggior recupero fiscale relativamente alle spese sostenute per colf e badanti che tanto incidono sui bilanci familiari. Tra le tante azioni ...

