Fiorentina | Italiano | «Classifica bellissima Mercato? Vediamo le occasioni…»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Vincenzo, allenatore della, ha così parlato dopo il match giocato contro il Monza: le sue dichiarazioni Vincenzoha parlato a Sky Sport dopo Monza-. LE PAROLE – «Oggi è stata veramente una serata straordinaria, a inizio secondo tempo abbiamo adottato un sistema che proviamo ma che non avevamo mai usato in partita. Abbiamo tirato fuori orgoglio e carattere, ci volevamo regalare un Natale sereno, obiettivo raggiunto. Ora passeremo tre giorni di serenità in famiglia, ci godiamo così una? Senza segreti o nascondere niente, aspettiamo di vedere come sta Dodo. Se gli servirà tempo ci vorrà una nuova soluzione a destra. C’è Pierozzi che seguiamo ma deve giocare ed è giovane, come anche Kayode. Vedremo ...

Commenta per primo Monza -0 - 1 Terracciano 6 : spettatore infreddolito non pagante. Due parate elementari. Kayode ...6,5 : alle prese con tre assenze importanti, strappa comunque ...Commenta per primo L'allenatore della, Vincenzoha dichiarato dopo la vittoria per 1 - 0 nella trasferta di campionato a Monza: 'Oggi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ringrazio i ragazzi che hanno tirato fuori ...Sotto per un errore del portiere, non c'è la scossa nemmeno nel secondo tempo con i cambi. Passo indietro anche per Palladino ...Un risultato che lancia Italiano e i suoi momentaneamente al quarto posto in classifica in piena zona Champions, in attesa che Napoli e Bologna scendano in campo contro Roma e Atalanta.