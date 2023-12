”Finite nella scarpata” | la famiglia distrutta per un tragico incidente

(Di sabato 23 dicembre 2023) Unstradale ha sconvolto la comunità di Fossano nel pomeriggio di oggi, quando un’auto è precipitata in unalungo via Salmour. La tragedia ha strappato la vita a due donne, madre e figlia, Antonina De Conno, 64 anni, alla guida dell’auto, e Carmela Longo, sua madre 86enne. Antonina De Conno, residente a Torino e domiciliata a Salmour, era originaria di Benevento, lo stesso luogo di nascita della madre Carmela Longo, domiciliata a Tarantasca. L’si è verificato in un tratto di strada rettilineo, le cause sono ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Fossano, che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118. L’allarme è stato dato intorno alle 16:15, ma si sospetta che l’possa essersi ...

L’odissea della sanità laziale non finisce più. Anzi, si allarga. Come se non bastassero le liste d’attesa infinite per il pubblico, ora si ... (lanotiziagiornale)

...non sono. Come comunicato ieri dal club, i pm hanno notificato l'avviso di conclusione indagini agli indagati dell'inchiesta principale - quella che da Torino e arrivata per competenza...Tre le personenei guai, ognuna in possesso di un "portafoglio" di stupefacenti variegato. E ... composte da 25 monodosi ciascuna), un metodo di assunzione cheprovincia di Napoli risulta ...Come finisce Frantic film 1988 di Roman Polanski. Frantic trama e finale spiegazione del film con Harrison Ford ...Al 90' Verona-Cagliari 2-0. All'83' espulso Lameck Banda. Per il giocatore del Lecce rosso diretto per proteste. Al 78' Inter-Lecce 2-0, rete di Nicolò Barella. Arnautovic a centro area trova con un ...