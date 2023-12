Festa di Primavera inserita come festa mobile nel calendario Onu

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nazioni Unite, 23 dic – (Xinhua) – Il Capodanno lunare, odi, e’ stato ufficialmente inseritodelle Nazioni Unite nel suodelle conferenze e delle riunioni a partire dal 2024. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una risoluzione, riconosce l’importanza del Capodanno lunare, che viene celebrato in molti Stati membri delle Nazioni Unite, e invita gli organi dell’ONU presso il quartier generale e in altre sedi di servizio, dove e’ celebrato, a evitare di tenere riunioni durante il Capodanno lunare. La risoluzione, adottata ieri senza votazione, incoraggia a prendere in considerazione questa disposizione nella redazione dei futuri calendari delle conferenze e delle riunioni. (Xin) Agenzia Xinhua