Festa aziendale finisce in rovina | 700 intossicati

... che si occupa di posizionamento strategico istituzionale e, in esclusiva per Il Sole 24 ... E' quello che in parte si è iniziato a fare a livello di visione con Atreju, la storica...La cena di Natalesi è trasformato in un incubo per o ltre 700 dipendenti di Airbus Atlantic , la consociata del gigante aerospaziale europeo Airbus. Dopo latenutasi il 14 dicembre presso la sede di ...La cena di Natale aziendale si è trasformato in un incubo per o ltre 700 dipendenti di Airbus Atlantic, la consociata del gigante aerospaziale europeo Airbus. Dopo la festa tenutasi il 14 dicembre ...AGORDO. Una sorpresa clamorosa per gli oltre 5mila dipendenti di Luxottica, che ieri hanno partecipato alla tradizionale festa di fine anno organizzata dall'azienda, vivendo una serata indimenticabile ...