Ferrari | altra rivelazione terribile di Vasseur | appassionati devastati dalla notizia

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non arrivano buone notizie nel mondo della Formula 1, in special modo per lache ha voglia di tornare a vincere Fredsembra al momento il componente con maggiori responsabilità per la prossima stagione della. Il team manager francese sa che nel 2024 la Rossa avrà l’obbligo di competere per il primo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.