Ferrara pronostica | «Roma-Napoli gara bloccata Per lo Scudetto…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il pronostico di Ciro, ex difensore del, che ha così parlato in vista del big match dell’Olimpico di stasera Ciro, alla Gazzetta dello Sport, ha fatto il suo pronostico in vista di. LE PAROLE – «Molto, perché entrambe attraversano un periodo di crisi e hanno l’obiettivo comune di rientrare nelle prime quattro. Per lo Scudetto i punti mi sembrano troppi anche per i partenopei, avevo dato loro fiducia a inizio stagione, ma ora si deve pensare al quarto posto, che è assolutamente alla portata. Per il titolo la favorita è l’Inter, per rosa e motivazioni».