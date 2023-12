Ferrara | «Per il Napoli ha pagato Garcia | ma prendersela solo col tecnico non è mai utile»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’ex calciatore azzurro Ciroè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport da Salvatore Malfitano sul momento di crisi che sta vivendo ilpost-scudetto e della gara che lo aspetta contro la Roma, questa sera alle 20:45 per la diciassettesima giornata di Serie A: Si aspettava una simile involuzione del? «Alcuni risultati mi hanno davvero sorpreso, come quello col Frosinone. Sapevo che sarebbe stato un anno complicato, perché confermarsi è cento volte più difficile che vincere». Che gara si aspetta contro la Roma? «Molto bloccata, perché entrambe attraversano un periodo di crisi e hanno l’obiettivo comune di rientrare tra le prime quattro». In percentuale come suddivide le responsabilità? «Equamente in tutti i settori. Adesso ha, ma le colpe sono generali. Puntare il ...