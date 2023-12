Ferragni | i pm indagano anche sulle uova di Pasqua | il nodo dei ricchi cachet alla influencer

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sirgaalledil'indagine della Procura di Milano per far luce sul caso del pandoro Balocco griffato Chiara, venduto l'anno scorso a un prezzo di gran lunga...

Le società riconducibili a Chiarahanno incassato dall'iniziativa oltre 1 milione di euro". Quindi il sovraprezzo sarebbe andato tutto a Balocco e. L'Antitrust ha trovato scorretto ...Sono due le procura chesul caso del pandoro Balocco marchiato Chiara. Oltre a quella di Milano, anche la procura di Cuneo ha aperto un fascicolo di inchiesta, per il momento senza ipotesi di reato e senza ...Un nuovo durissimo attacco a Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco. «Più si sale in alto più, quando si cade, ci si fa male. Il caso Ferragni, che in questi ...Per Chiara Ferragni arrivano altri guai, infatti la Procura apre anche un fascicolo per le uova di Pasqua realizzate da Dolci Preziosi ...