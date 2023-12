Ferragnez ancora nei guai | interviene il Gip | imputazione coatta per Fedez

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non c’è pace per i, che concludono un 2023 colmo di alti e bassi. Dal Festival di Sanremo, una delle vette della carriera di Chiara Ferragni alla disastrosa ultima sera, con undecisamente sopra le righe. Si è poi passati alla crisi interna, con corredato silenzio social, per non parlare del caso Luis Sal e Muschio Selvaggio. Le numerose dichiarazioni del rapper, le polemiche politiche e, infine, il caso Balocco, che continua ad avere enormi strascichi. Ora spunta all’orizzonte quella che è diventata la nemesi dei, il Codacons. Si parla nuovamente di calunnie rivolte all’azienda e stavolta il Gip dispone l’per il cantante. Codacons controGli avvocati dinon hanno un attimo di sosta, ...

Non è un momento facile per i Ferragnez . Nonostante i miglioramenti, Fedez è ancora ricoverato in ospedale a causa del nuovo intervento per un’altra ... (iodonna)

Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 É tempo di relax per i Ferragnez , per i quali si sta per concludere un anno molto duro durante il quale la coppia ... (dayitalianews)

...una volta, una possibile pratica commerciale scorretta , come quella secondo cui l'... e mentre ci si chiede quali e quante teste cadranno , arrivano indiscrezioni da casa, secondo ......e della credibilità che rischia seriamente di far crollare il castello dorato dei. Per ... Quante volte negli ultimi anni Chiara Ferragni e primasuo marito Fedez, hanno pubblicamente ...Ancora silenzio social da parte di Chiara Ferragni, completamente sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il noto video di scuse in seguito alla diffusione ...Ancora silenzio social da parte di Chiara Ferragni, completamente sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il noto video di scuse in seguito alla diffusione della ...