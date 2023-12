Fenerbahce-Galatasaray domenica 24 dicembre 2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Big match in Turchia. Alle 17:00 di oggi, domenica 24 dicembre,si sfideranno in occasione della diciottesima giornata di 1. Lig 2023/2024, la massima serie del calcio turco. Percorso quasi identico per le due squadre che occupano il primo ...Le probabili formazioni di Fenerbahçe -(4 - 3 - 3): Livakovic; Osayi - Samuel, Akaydin, Djiku, Kadioglu; Yuksek, Miguel Crespo, Szymanski; Kahveci, Batshuayi, Tadic. ...La sfida mette in palio il primo posto in classifica nel campionato turco: chi vince tra Cengiz Under e IcardiI pronostici di domenica 24 dicembre: in campo la Premier League inglese, la Super Lig turca e altri campionati minori.