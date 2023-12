Fenerbahce-Galatasaray domenica 24 dicembre 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si gioca il 276esimo derby Intercontinentale tra le due capoliste e dominatrici della Superlig turca:si sfidano per una gara che vale a questo punto il titolo d’inverno. Stessi punti e stesse vittorie, con i gialloblu di Kartal che hanno segnato 12 gol in più del cimbom di Okan Buruk, che con 9 gol subiti ha la miglior difesa di tutto il torneo. Un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Scopriamo pronostico e quote diche si giocherà domenica 24 dicembre alle 17.00. COMPARAZIONE QUOTE: ICARDI MARCATORE 2.60 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO 2.La situazione è sull'orlo del disastro, con la squadra che si trova quinta in classifica a - 17 dale dal. Inoltre, proprio a seguito del match perso dal Besiktas contro il ...Il derby di Istanbul metterà faccia a faccia due vecchie conoscenze nerazzurre. I bomber si giocano il primato sia in campionato che nella classifica marcatori ...Pronostico Fenerbahce-Galatasaray quote: chi vince il derby va in fuga, ma occhio alla sfida tra bomber tra Edin Dzeko e Mauro Icardi ...