“Fedez vuole licenziare Fabio Maria Damato | il braccio destro di Chiara Ferragni”

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, rivelato dall'Antitrust, Chiara Ferragni ora si trova in silenzio social mentre prepara le valigie per andare ... (leggo)

Situazione sempre più incandescente e delicata in casa Chiara Ferragni . Ora si è scoperto che pure Fedez sarebbe completamente furioso con lei e ... (caffeinamagazine)

Una maxi-multa e una polemica che non si placa. Chiara Ferragni, accusata di aver condotto "pratiche commerciali scorrette" per la vendita dei ... (iltempo)

Pare che Fedez non sapesse nulla del contratto con Balocco e, adesso, vorrebbe licenziare Fabio Maria Damato , manager di Chiara Ferragni , per lo ... (metropolitanmagazine)

Caso Balocco-Ferragni , l’indiscrezione : “Fedez non sapeva nulla e vuole licenziare il manager di Chiara” Un Fedez molto irritato per il Caso del ... (tpi)

Nella vita di Chiara Ferragni ci sono due uomini. E, a quanto pare, non si sopportano. Uno è il marito Fedez , l'altro è Fabio Maria Damato che, oltre ... (ilmessaggero)

L'indiscrezione circola ormai su molte testate ed in rete:sarebbe molto irritato (eufemismo) con il manager di sua moglie Chiara Ferragni, ovvero Fabio Maria Damato, e vorrebbe licenziarlo .L'ultimo retroscena, che sta facendo il giro del web, tira in ballo il maritoe il manager Fabio Maria Damato. Da sempre il gossip riporta che tra i due uomini che stanno costantemente al ...Chiara Ferragni ancora tace. Fedez invece, dopo qualche giorno di stop, rompe il silenzio social e ricompare su Instagram. Dopo la bufera che ha investito la Ferragni, il rapper pubblica ...Un Fedez molto irritato per il caso del pandoro Balocco, che lo avrebbe spinto a chiedere di licenziare il manager di Chiara Ferragni. Questa l’indiscrezione che nelle ultime ore sta facendo il giro ...