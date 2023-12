Fedez torna sui social dopo il lungo silenzio per il caso Ferragni

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it chiara ferragni e fedez chiara ferragni e fedez si trovano sulla neve per trascorrere alcuni ... (247.libero)

Sisul caso di Chiara Ferragni e sulla sentenza dell'antitrust che l'ha vista colpevole del reato ... Di certo questo è un periodo veramente difficile per la moglie di, che sta attraversando ...... di carambola, anche il marito, che nel corso degli anni non ha mai mancato di attaccare il centrodestra, il governo e anche Fratelli d'Italia Sullo stesso argomento: Dopo Atreju FdIa ...Oggi, invece, il panorama appare sconfortante: e meno male che ancora resistono Massimo Cacciari o Alessandro Baricco. Tuttavia, non rimane molto altro ed è allora più facile che l’attenzione di molti ...Il rapper non fa cenno alla vicenda che ha coinvolto la moglie. Nei commenti alcuni follower non gli hanno risparmiato le critiche ...