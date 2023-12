Famiglia distrutta in un tragico incidente | morti padre | madre e i due figli Giovane in condizioni critiche

Lei è, non esce di casa da giorni , racconta Milani. I brand la abbandonano (o comunque stanno a guardare prudentemente) e latutta mantiene un rigoroso silenzio stampa . Intanto, ......Chiesa della sacraa Gaza City, dove per altro hanno trovato rifugio al momento circa 300 persone. Un bel regalo di Natale, non c'è dubbio. E nel frattempo nella striscia ormai, si ...ADRIA (ROVIGO) - In extremis per gli acquisti natalizi, ma in tempo utile per la stagione dei saldi, parcheggi gratuiti da oggi, sabato, al 14 gennaio negli stalli di sosta a pagamento. Lo ha deciso..Incidente tragico poco prima di Natale. Quattro persone, madre e padre di 62 e 71 anni, figlia di 32 e figlio di 34, sono morti nella notte tra venerdì e sabato sulla D307 nei pressi ...