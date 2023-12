“Fake news sul buco di bilancio per rifilare al Paese il ritorno dell’Austerity” Parla il vicepresidente M5S | Gubitosa | “Dal governo Pacco di Natale agli italiani”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il Patto di stabilità il presidente Conte lo ha ribattezzato “di stabilità e decrescita”. Michele, deputato edel M5S, che significa? “Significa che perilha deciso di fare un bel: si torna all’economia, si torna alla crescita da zero virgola, si torna alle manovre lacrime e sangue. Con il Movimento 5 Stelle ale Conte premier, ilera uscito dalla pandemia con una crescita record, grazie a misure espansive come il Superbonus e di sostegno ai più fragili come il Reddito di cittadinanza. Meloni preferisce cancellarle, dire di no a salario minimo e incentivi alle imprese e si inginocchia ai diktat di Bruxelles. ...

Mentre il 2023 volge al termine, vale la pena ripercorrere alcune delle principaliche hanno fatto il giro del web quest'anno. Dai nuovi argomenti, come la guerra tra Israele e Hamas o gli incendi alle Hawaii, ai vecchi preferiti, come la pandemia da COVID o i cambiamenti ...ROMA. Diffamazione in concorso. E' il reato contestato a quattro persone finite sotto processo a Roma per una vicenda che coinvolge anche due cittadine americane che avrebbero chiesto ad un avvocato ...Avrebbero tentato di manipolare dall’Italia i risultati delle ultime elezioni presidenziali americane, tirando in ballo illecitamente la Leonardo Spa. Quattro persone sono finite a processo a Roma con ...Informazioni esclusive: Monitoriamo social media, media nazionali e internazionali e i siti web di fact checking per condividere con voi le fake news più diffuse nel mondo questa settimana. Non fatevi ...