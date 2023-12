Faccia di me***a! Gasperini fuori controllo | esplode in campo e fuori | Facciamo così

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non è stato un pomeriggio facile per Gian Piero. La sua Atalanta perde 1-0 in casa del Bologna quello che somigliava tanto a un primo "spareggio-Champions" e la sconfitta ha il sapore beffardo del gol dello scozzese Ferguson a 10 minuti dalla fine. Il tecnico della Dea sentiva molto la partita e la conferma è il nervosismo dimostrato a bordo, a fine match. Primo episodio: l'ammonizione rimediata per proteste comminatagli dall'arbitro Rapuano. A segnalare l'intemperanza del Gasp il quarto uomo Massimi, a pochi metri dalla panchina nerazzurra. A far capire il motivo del provvedimento disciplinare ci sono l'audio e il labiale ripreso dalle telecamere di DAZN. Al 26'protesta vivacemente contro l'arbitro e si capta una frase: "Tu e quell'altro! Tu e ...

... ' Meloni si prende le distanze da, ma non dai condannati per ...Meloni è una 'dilettante dell'antimafia' e auspica che non... magari identificare un nemico appartenenteuna categoria ...Gasperini: "di m...." La direzione di gara, piuttosto alla ... forse rivolgendosi non solo al quarto uomo ma anchequalcuno ... ha girdato "pezzo di***" , rischiando l'espulsione. ...L'allenatore della Dea perde le staffe dopo un fallo non fischiato nel primo tempo del match a Bologna ed inveisce dalla panchina ...Il con­te­sto in­ve­sti­ga­ti­vo con­sen­ti­va di cen­si­re nu­me­ro­si epi­so­di nei qua­li i due si era­no re­ca­ti pres­so far­ma­cie del­le province di La­ti­na e di Fro­si­no­ne per ef­fet­tua­re ...