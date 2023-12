Fabrizio Corona | “Mi ha chiamato Ilary Blasi” – ecco cosa è successo

Leggi su biccy

(Di sabato 23 dicembre 2023)è stato l’ospite della prima puntata della nuova stagione Peppy Night, il programma condotto da Peppe Iodice su Canale 21. L’uomo ha ovviamente sfruttato l’occasione per parlare die di come nel documentario Unica si fa riferimento anche lui. L’ex re dei paparazzi spiega anche che i rapporti tra i due ora sono buoni, o almeno così sostiene. “Voglio darvi uno scoop: dopo essere uscita la serie Unica ho fatto un video dove raccontavo tutta la storia. Cinque giorni dopo mi suona il telefono, era la manager di. Una gran donna che gestisce anche la Toffanin. Rispondo: sento dire ‘sono io‘, era, ‘è giunto il momento di fare pace‘. La mia risposta? ‘, vediamoci per un caffè‘. Non è ...