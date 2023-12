Fabrizio Corona e Ilary Blasi | riavvicinamento in vista?

Dopo anni di battaglie giudiziarie, Fabrizio Corona ha voglia di cambiare vita. “Voglio ricominciare in una città dove non tutti mi conoscono”, ha ... (ilfattoquotidiano)

Una chiacchierata coppia che ha partecipato al reality Temptation Island ha recitato in un video musicale. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ... (isaechia)

Fabrizio Corona ai giudici : "Rivoglio il passaporto per andare a lavorare negli Usa"

commenta ' Rivoglio il mio passaporto , che non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l'attività che sognavo da una vita'. È la richiesta ... (247.libero)