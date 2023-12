Eurolega | Milano - Panathinaikos 68 - 76 | highlights

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Panathinaikos , sfida valida per la 16^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Sfida molto importante per ... (sportface)

In una serata di sole vittorie esterne, l’Olimpia Milano non riesce ad essere l’eccezione alla regola e cade al Mediolanum Forum contro ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, ... (oasport)

Arriva la decima sconfitta in Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano . L’ Olimpia di Ettore Messina deve cedere al Panathinaikos , che raccoglie la ... (oasport)

La sintesi della sconfitta 68 - 76 dell'Olimpiacontro il Panathinaikos nel 16esimo turno di ...... l' Olimpianon riesce ad essere l'eccezione alla regola e cade al Mediolanum Forum contro il Panathinaikos nella sfida valida per la 16giornata dell'2023/2024 di basket . Sconfitti ...I precedenti tra Milano e Panathinaikos. L’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 26 volte nella sua storia. Il record è 10-16 (9-15 se consideriamo solo l’EuroLeague odierna). Ad Atene, l’Olimpia ha ...L'Olimpia Milano tiene testa per quasi tutti i 40' al coriaceo Panathinaikos di Ergin Ataman, ma nel finale perde per falli Nicolò Melli e per carenze difensive Kendrick Nunn, ...