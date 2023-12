Eurolega | Bayern - Monaco 80 - 91 | highlights

Nella gara della 12ª giornata di Eurolega , il Bayern Monaco vince per 91 - 84 contro l' Olimpia Milano . Guarda il Video con gli highlights del ... (247.libero)

Nella gara della 14ª giornata del girone di Eurolega , il Real Madrid schianta il Bayern per 88 - 73. Guarda il Video con gli highlights del ... (247.libero)

Nella gara della 15ª giornata di Eurolega , il Bayern Monaco supera l' Anadolu Efes per 86 - 71. Guarda il Video con gli highlights del ... (247.libero)

Gli highlights della vittoria 91 - 80 del Monaco di Mike James sul parquet delnella 16esima giornata di ...Nella gara della 15ª giornata di, ilMonaco supera l'Anadolu Efes per 86 - 71. Guarda il video con gli highlights del ...Terza vittoria consecutiva del Fenerbahçe in altrettante partite di coach Sarunas Jasikevicius. Vittoria costruita nei due quarti centrali dominando a rimbalzo e mandando a segno Papagiannis ...Alla BMW Arena l'AS Monaco si impadronisce del primo tempo contro il Bayern, piazza un break di 15 punti e sembra avere la gara in mano all'intervallo (31-46). I tedeschi (con 18 ...