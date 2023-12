Eurogol-Yildiz | zampata-Vlahovic e miracolo di Szczesny | la Juve piega il Frosinone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lantus sotto l'albero di Natale ritrova i tre punti e festeggia il primo gol in Serie A del 18enne, autore di una rete da predestinato con tanto di festeggiamento alla Del Piero con la 'linguaccia'. I bianconeri vincono 2-1 anel lunch match della 17/a giornata di Serie A e restano in scia all'Inter capolista. I bianconeri si portano a quota 40, a una sola lunghezza dai nerazzurri che però possono tornare a +4 vincendo a San Siro contro il Lecce. Terzo ko nelle ultime quattro partire per i ciociari che restano fermi in 13/a posizione insieme al Genoa con 19 punti. A decidere la sfida dello 'Stirpe' le reti del 18enneal 12', al primo centro in Serie A all'esordio dal 1', eall'81', nel mezzo il momentaneo 1-1 di Baez al 51'. Gli ospiti partono forte e si rendono ...