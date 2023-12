Estra Pistoia-Virtus Bologna | LBA | ultime e diretta TV

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questa sera alle 20, al PalaFermi, l’ospita lanella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Lega Basket A. Una sfida importante, soprattutto per la squadra emiliana che cerca l’aggancio al secondo posto. Dal canto loro anche i toscani stanno svolgendo un buon campionato: si trovano al nono posto con 12 punti e la possibilità di riprendere qualcuno del gruppo davanti. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match, LBA: leCrediti foto:...

Orgoglio e obiettivi pesantissimi in gioco. Non importa se gli orizzonti delle due squadre sono completamente diversi: in questa sfida conterà ... (metropolitanmagazine)

Continuare a stupire in questa prima parte di Lega Basket A che sta vedendo i due club che impatteranno contro in questa sfida andare oltre le più ... (metropolitanmagazine)

Ma non c'è tempo per tirare il fiato, sabato 23 dicembre la Virtus è impegnato in LBA sul parquet dell'(palla a due alle ore 20.30) mentre in Euroleague sarà di scena a Belgrado contro ...Vi Napoli 91 - 85- Carpegna Prosciutto Pesaro 73 - 74 Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 84 - 81 Nutribullet Treviso - Dolomiti Energia Trento 86 - 78 Classifica Brescia ...L’Estra Pistoia, assorbita la battuta d'arresto casalinga contro Pesaro, ritorna al PalaCarrara per affrontare la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal doppio turno ...Nicola Brienza sintetizza così la sfida di questa sera (PalaCarrara ore 20) tra l’Estra Pistoia e la Virtus Bologna. "Ho avuto modo di veder giocare Bologna dal vivo – prosegue il tecnico – e sono ...