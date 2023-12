Esposito segna due volte | uno annullato ma la Sampdoria perde

(Di sabato 23 dicembre 2023) Laha perso 3-2 in casa contro la Feralpisalò. A segno Sebastiano, che ha timbrato due. Ma l’ultimo il più importante non gli è stato convalidato. KO AMARO ? A Marassi si ferma il momento positivo della, chein casa contro la Feralpisalò. I lombardi si impongono subito sul match andando sul doppio vantaggio grazie alle reti di Bergonzi al 13? e Butic nove minuti più tardi. La reazione doriana porta la firma del solito, giocatore in prestito dall’Inter. Suo il gol del momentaneo 1-2, mentre Murru al 54? firma il pareggio. Nel finale, nuovo sorpasso della Feralpi con Zennaro, mentreal 90? ma il Var annulla per offisde. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Francesco Pio Esposito è entrato al 69? di Palermo-Spezia. L'attaccante in prestito dall'Inter ha trovato il gol del momentaneo doppio-vantaggio

Sant'Arpino. Il Premio PulciNellaMente 2023 per la musica va a Gabriele Esposito, giovane cantautore di Napoli che si sta caratterizzando per una

A dieci minuti dal termine Zennarola terza rete, poi in pieno recupero la Samp pareggia, ma ... una sfortunata deviazione di Ceppitelli, su conclusione di, beffa Pizzignacco. Al 32' ...Dopo soli 5 minutiSophie Careri attaccante dell 'Aosta Calcio , che con grande furbizia ... Giorgia Tosello (22' st Aurora Mirella), Sara Sigrisi, Sara Monteverde, Federica, Sara ...La Sampdoria perde in casa col FeralpiSalò. Prende due gol in avvio, viene espulso Kasami per una gomitata colta dal Var, rimonta con Murru ed Esposito, subisce il terzo gol e si vede negare il… Leggi ...Dopo aver battuto nel turno precedente la Cremonese, la squadra di Zaffaroni bastona anche i genovesi al termine di una partita rocambolesca. In gol Bergonzi, Butic e Zennaro.