Esonero Pioli | ore di riflessione in casa Milan | cosa sta succedendo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Natale amaro in. La partita contro la Salernitana, ultima in classifica, in piena crisi e con 3 sconfitte nelle ultime 3 gare, sembrava l’occasione ideale per dare continuità al successo di Monza e passare le feste al terzo posto. Ma la gara di ieri sera all’Arechi stava per trasformarsi in un’amara sconfitta evitata solo dal 2-2 segnato da Jovic in pieno recupero., ore disu StefanoA finire sul banco degli imputati è stato Stefano. Squadra slegata, un secondo tempo giocato su standard ben lontani da quelli ai quali ilaveva abituato nei momenti migliori, senza andare a scomodare per forza i paragoni con ildello scudetto. Leao e Theo Hernandez spenti, Maignan disattento sul secondo gol, infortuni ...

In caso di esonero di Pioli, l'eventuale soluzione interna porterebbe a Ignazio Abate, attuale allenatore della Primavera. Ma dare per 6 mesi la panchina del Milan ancora in corsa ancora su tre fronti. Secondo la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è fortemente a rischio. Ore di riflessione in casa Milan dopo l'imbarazzante pareggio sul campo della Salernitana, un 2-2 acciuffato peraltro negli ultimissimi minuti di gioco contro l'ultima in classifica. Il Milan starebbe pensando all'esonero di Stefano Pioli: riflessioni in corso, la proprietà non è soddisfatta. Ultima chance col Sassuolo. La società rossonera, così come riporta l'edizione on line della Gazzetta dello Sport, mai come stamattina riflette sulla posizione di Stefano Pioli.