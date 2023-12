Esonero nella big di Serie A | è tutto vero | sono ore calde

Leggi su rompipallone

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un’altra big diA starebbe pensando di dire addio al proprio tecnico. La società starebbe valutando seriamente all’. Manca sempre meno al termine della stagione 2023, o meglio dell’anno solare, e inA si continua a giocare. I club vogliono terminare il 2023 nel migliore dei modi, ma c’è chi si trova invece in grossa difficoltà. Le ultime oreimportanti. Continuano ad echeggiare innumerevoli interrogativi in casa Milan per quanto riguarda la permanenza in rossonero di mister Stefano Pioli. L’ultimo pareggio contro la Salernitana sembra aver scatenato un’ondata di frustrazione e delusione tra i sostenitori rossoneri, ma soprattra la dirigenza del club. Il Milan ha ottenuto solo un puntorecente trasferta di Salerno, non riuscendo a superare i granata ...