“Era giovanissimo” | uno schianto se l’è portato via a Natale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un tragico incidente si è verificato sull'autostrada A4 Torino-Venezia, vicino a Bernate Ticino, nella mattinata del 23 Dicembre 2023. Intorno alle 6.30, una vettura con a bordo due persone ha tamponato violentemente l'angolo di un autoarticolato. Il passeggero dell'auto, un ventenne originario di Torino ma residente a Biella, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Il conducente dell'auto è stato trasall'ospedale di Novara con ferite non gravi, mentre il conducente dell'autoarticolato è rimasto illeso. I vigili del fuoco del Distaccamento di Inveruno e la Polizia Stradale sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso e di indagine. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa in una sola corsia per permettere le operazioni di messa in sicurezza.