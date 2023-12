' ' Enzo Jannacci - Vengo anch' io' ' conquista gli schermi

Nella puntata di Splendida Cornice andata in onda giovedì 19 ottobre – in prima serata su Rai3 – tra gli ospiti di Geppi Cucciari anche Paolo Rossi . ... (funweek)

Il signor G, Giorgio Gaber, per qualcuno è un personaggio di casa. Un libero pensatore che ha aperto la mente di più generazioni. Per altri è solo ... (iodonna)

Le tappe fondamentali della vita privata ed artistica diracchiuse in una pellicola e ripercorse grazie ai racconti di chi lo ha conosciuto e di chi ha collaborato con lui. Giorgio Verdelli, che del film ne è il regista, è riuscito a dipingere ...... nella categoria 'Nuove Proposte', classificandosi secondo e vincendo il 'Premio della Sala Stampa Lucio Dalla', il 'PremioNUOVO IMAIE 2021' e il 'Premio Lunezia per Sanremo 2021' per ...Lo speciale tv dedicato alla Rassegna della canzone d’autore - Premio Tenco, andrà in onda mercoledì 3 gennaio, nella seconda serata di Rai1. La trasmissione esplorerà la 46ª edizione dal titolo ...Le tappe fondamentali della vita privata ed artistica di Enzo Jannacci racchiuse in una pellicola e ripercorse grazie ai racconti di chi lo ha conosciuto e di chi ha collaborato con lui. Giorgio ...