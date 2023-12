Empoli - Lazio 0 - 2 | Guendouzi e Zaccagni gol | Sarri torna a salire

(Adnkronos) – La Lazio torna alla vittoria dopo due giornate imponendosi per 2-0 al ‘Castellani’ contro l’Empoli, grazie a un gol per tempo di ... ()

AGI - La Lazio riparte a Empoli con un successo per 2-0: al Castellani i biancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad ... (agi)

Leggi anche0 - 2, gol di Guendouzi e Zaccagni Monza - Fiorentina 0 - 1, gol di Beltran- Risposte servivano, risposte sono arrivate. Lavince adcon i gol di Guendouzi e Zaccagni. Una buona prova di squadra nonostante gli infortuni di Immobile e Luis Alberto dopo 25'. Ottime risposte anche da Provedel, autore di un paio ...PUNTO SU DI LEI - "La società è sempre stata ferma e decisa, non ho mai avuto sensazioni negative. Il direttore sta cercando da tempo di venire a capo della testa dei ragazzi e sta lavorando per la ...Si sono disputate quattro partite valide per la 17ma giornata della Serie A. Il Milan ha pareggiato con la Salernitana per 2-2: rossoneri in vantaggio al 17' con Tomoi, i campani ribaltano il punteggi ...