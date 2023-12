Elmas-Lipsia | già svolte le visite mediche | l’indiscrezione

Eljif Elmas , secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si trova già in Germania con l’autorizzazione del Napoli. Il ... (ilnapolista)

Eljif Elmas ha già salutato Napoli . Il centrocampista macedone è partito per Monaco dove sosterrà le visite mediche prima della firma con il Lipsia , ... (247.libero)

Conclusa anche la trattativa tra Napoli e Lipsia per il trasferimento di Elmas : il macedone ha firmato il contratto con i tedeschi Dopo Osimhen ... (spazionapoli)

Addio Napoli . Il centrocampista macedone Eljif Elmas ha completa to le visite mediche con il Lipsia e firma to il contratto con il suo nuovo club:... (calciomercato)

Elmas ha completato le visite mediche ed ha firmato per il Lipsia . Il centrocampista lascia il Napoli dopo quattro anni e mezzo. Lo scrive Fabrizio ... (ilnapolista)

Ai titoli di coda invece l'esperienza napoletana di"Già venduto (alper 25 milioni ndr.)" assicura Adl. Salta un'altra tessera del terzo scudetto.Commenta per primo Addio Napoli. Il centrocampista macedone Eljifha completato le visite mediche con ile firmato il contratto con il suo nuovo club: primi scatti con la nuova maglia, in compagnia del suo agente George Gardi. I DETTAGLI - La squadra ...Eljif Elmas è un calciatore del Lipsia. Ormai manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore: il macedone ha concluso le visite mediche con il club tedesco e ha sottoscritto il nuovo ...Eljif Elmas ha completato i test medici con il Lipsia. Ad annunciarlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che posta una foto del macedone, scrivendo: "Ora la firma come ...