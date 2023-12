Elmas | addio a gennaio | visite e firma con il Lipsia

(Di sabato 23 dicembre 2023)diràal Napoli nel mercato di: il centrocampista del Napoli è pronto a trasferirsi aldiràal Napoli nel mercato di: il centrocampista del Napoli è pronto a trasferirsi alCome riportato da Tuttosport, il giocatore è sbarcato in Germania dove ha svolto lecon il club tedesco. Nelle casse azzurre ben 20 milioni più 5 di bonus, un affare importante per De Laurentiis e per il giocatore che aveva voglia di giocare di più.

Calciomercato Napoli . Eljifè ad un passo dal direal Napoli : il centrocampista macedone, come annunciato anche da De Laurentiis , sarà a breve un nuovo giocatore del Lipsia .- Lipsia, il retroscena dalla ...Calciomercato Napoli . Eljifè ad un passo dal direal Napoli : il centrocampista macedone, come annunciato anche da De Laurentiis , sarà a breve un nuovo giocatore del Lipsia . Mercato Napoli,- Lipsia: a breve ...Il mercato invernale del Napoli si muove a centrocampo. La prima operazione è in uscita. Elijf Elmas è già volato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col Lipsia e firmare il contratto col ...Il centrocampista macedone, Eljif Elmas, si dirige in Bundesliga al Lipsia. Visite mediche e firma imminenti, l'era tedesca sta per iniziare.