Ekaterina Duntsova | Mosca impedisce alla candidata pacifista di concorrere per le presidenziali

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023ha respinto la richiesta delladi presentarsi alle elezionidel prossimo anno in Russia. La decisione è stata presa dCommissione elettorale centrale, che ha citato “errori nei documenti” presentati da. La donna, ex giornalista e consigliera comunale, conduce una campagna che si batte per la democrazia e la fine dell’offensiva in Ucraina. La reazione dellaanti-Putincorsa alle2024 E’ stata immediata la reazione dicomunicazione ufficiale della sua esclusione alle ...

Ex giornalista televisiva, quaranta anni e due lauree. Si presenta come candidata per la pace e per la democrazia. Ma secondo alcuni potrebbe essere ... (wired)

La Commissione elettorale centrale russa ha respinto la richiesta della candidata pacifistadi presentarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno. La commissione ha citato errori nei documenti presentati da, ex giornalista e consigliera comunale che conduce ...La Commissione elettorale centrale rusas ha rifiutato di registrare, pubblicamente contraria alla guerra in Ucraina, come candidata alla presidenza della Russia. Lo ha annunciato la stessa Commissione che si è riunita oggi, come riporta Novaya ...Niente da fare per Ekaterina Duntsova: Mosca ha respinto la richiesta della candidata pacifista che intendeva presentarsi alle elezioni in Russia che si terranno nel marzo 2024.La Commissione elettorale centrale russa ha respinto la richiesta di Ekaterina Duntsova di presentarsi alle elezioni in Russia che si terranno nel marzo 2024. Ekaterina Duntsova non sarà l’avversario ...