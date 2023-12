Eddie Kingston | “Bryan Danielson non mi piace”

Eddie Kingston è sicuramente un lottatore vecchia scuola, sia come stile sul ring, ma anche al di fuori e ha sempre dichiarato di amare poco i ... (zonawrestling)

AEW : Eddie Kingston parla di CM Punk e della sua esperienza insieme sul ring

Dopo oltre due mesi dal suo licenziamento dalla All Elite Wrestling, CM Punk rimane una figura molto discussa tra i fan per diverse ragioni. Non ... (aewuniverse)