Ecco la porta aperta dietro la bocciatura del Mes

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dal punto di vista degli europeisti liberali, la sonoraalla Camera della ratifica del Mes (per 112 voti e non per una dozzina come ha scritto il Punto del Corriere) è un passo positivo per lasciarelaad una revisione di questo Trattato così da farlo rientrare nel filone Ue imperniato sui cittadini. Oggi, come è noto, il Mes è invece imperniato, nei casi di crisi, sulla Triade costituita, oltre che dalla Commissione Ue, dal Fmi (del tutto estraneo all’Europa) e dalla Bce (che comprende solo la maggioranza dei membri Ue). Il Mes perciò , al momento, non rispetta il rapporto con i cittadini europei. Per di più lanon provoca neppure sostanziali controindicazioni (nonostante gli alti lamenti del Pd e delle burocrazie fuori la cabina di regia). Lo ha spiegato con netta e pacata chiarezza ...