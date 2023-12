E’ scomparso il poeta Giuseppe Sigillò

(Di sabato 23 dicembre 2023) La sua autentica voce lirica resta come testimonianza di una poesia capace di trasmettere valori di un mondo che sembra destinato a scomparire. Questo aedo di Tritanti (Maropati) ha attraversato il linguaggio della poesia del Novecento, con una impronta classico-romantica. Le sue liriche esprimono l’impegno umano ed etico per la giustizia e per i sentimenti popolari “La nascita di unè un atto di disordine”, affermava Salvatore Quasimodo (premio Nobel per la Letteratura 1959). Quando nasce un? Non è semplice trovare una risposta, ma sappiamo con certezza quando muore un verocome lo è stato e lo sarà. Ci ha lasciati stanotte (23 dicembre). Domani (domenica 24) alle 11.30 si celebreranno le esequie nella chiesa di Sant’Atenogene della sua Tritanti (Maropati). Aveva ...

La coincidenza risulta ancora più aderente al tema culturale e letterario, poiché a Borgo di Crissolo è nato ilCoustan Rei (prematuramentealcuni anni fa), capace di una produzione ...Esiste ancora il Sacro nella vita contemporanea E se esiste, in quali forme si manifesta A dispetto di chi ritiene che sia, ilDavide Rondoni intraprende un viaggio attraverso l'Italia di oggi alla ricerca del Sacro, per intercettare ciò che è in grado di resistere al consumo e generare grandi cose. "...Nato in Lituania nel 1925, già braccio destro e amico di Abba Kovner, capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso ...La prima edizione del Concorso di poesia dialettale intitolato a Marino Monti ha ottenuto un meritato successo. 50 autori in gara, premi per le sezioni dedicata ai poeti giovani e a tutti, segnalazion ...