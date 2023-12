È probabile che il posto in prima fila conquistato dall’Italia nella UE | da giovedì non sia più a prova di bomba

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ciò che a Bruxelles avrà fatto andare di traverso uno dei brindisi augurali a chi tira ledella UE, sarà stata l’altroieri la mancata ratifica del MES da parte dell’Italia. La mancata apzione, venuta fuori dal voto della Camera, è stata connotata da una quantità di voti contrari decisamente massiccia. Conferma evidente che neppure all’interno della maggioranza esiste coesione sull’ argomento. Quel particolare potrebbe aiutare a capire come il MES, votato anche dall’ Italia quando fu introdotto, stia trovando un forte ostruzionismo a Roma all’atto della condivisione delle modifiche. Tanto più difficile da capire in quanto non motivato da nessuna giustificazione plausibile. Sull’ argomento sono state ascoltate già un buon numero di campane e altre non mancheranno di farsi sentire. Addurranno motivazioni di ogni genere, sia a favore che contro ...

I genitori di Filippo Turetta non incontreranno il figlio 21enne, in carcere a Verona per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. ... (open.online)

Perchè la perizia psichiatrica a Filippo Turetta è improbabile? La nostra analisi. Per Filippo Turetta , in carcere per il femminicidio di Giulia ... (metropolitanmagazine)

Un altro big match, sempre da affrontare in trasferta. L' Inter , dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana allo Stadium contro la Juventus, è ... (europa.today)

Poiché il clima è diventato più freddo, ègli animali cerchino rifugio nei veicoli e fra le posizioni difensive. I roditori aggiungeranno ulteriore pressione al morale dei combattenti ...I dati ufficiali saranno disponibili solo nei primi mesi del 2024, tuttavia è moltodal prelievo sugli extraprofitti delle banche il gettito sarà nullo o quasi." Scende pressione ...Scopri dove vedere in diretta la partita Bologna-Atalanta, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Thiago Motta e Gasperini ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lecce, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di S. Inzaghi e D'Aversa ...